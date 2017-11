Mali: Assurances Lafia S.A - La Direction à l'écoute des agents généraux

Le tourisme d'affaire connait un boom certain au Mali et dans toute la sous-région africaine. De grandes chaines… Plus »

Quant à la direction générale, il a promis qu'elle assurera pleinement tout son rôle dans cette lutte et restera aux côtés des agents généraux pour apporter des solutions à leurs préoccupations dans la limite de ses moyens. L'assurance est un métier réglementé et contrôlé par diverses structures, a conclu, M. Maïga.

A l'en croire, au regard de ces chiffres, son entreprise a de quoi se réjouir car les ratios de base sont respectés. Toutefois, d'énormes défis restent à surmonter. Ils concernent : la bonne expertise des risques, le respect du tarif, la bonne tenue des documents, le respect des délais d'envoi des documents, la visibilité des produits, l'adaptation de l'entreprise à son environnement, la recherche et la préservation de la clientèle. Il dit affirmer sans se tromper que l'entreprise est le fruit de son environnement. De ce fait, elle subit à longueur de journée toutes les situations qui lui sont parfois favorables et défavorables, a-t-il indiqué. « Elle doit se remettre en cause à tout moment afin d'adapter ses produits et services aux exigences du milieu. Les agents généraux sont des chefs d'entreprises en qui la compagnie a porté toute sa confiance. Ils sont donc de véritables capitaines qui utilisent tous les moyens nécessaires pour répondre efficacement aux besoins des clients. Ils doivent s'adapter à son époque, à son marché, à la concurrence et à la technologie », a laissé entendre l'orateur.

Selon le directeur par intérim, à travers cette rencontre, les responsables ont décidé de s'informer et d'échanger avec les agents généraux sur leurs préoccupations et leurs attentes. Pour lui, la direction générale des Assurances Lafia est heureuse de constater d'immenses progressions dans la production des agents généraux. « En termes de primes émises en 2016, la compagnie d'Assurances Lafia a réalisé 4.138.969.000 contre 4.279.583.984 en 2015, soit une baisse de 3.29%. Le Ratio de couverture des engagements réglementés passe de 150% en 2015 à 156.17% à 2016. La marge de solvabilité est excédentaire de 1.532.750.285 francs CFA en 2016 contre 1.543.265.540 francs CFA en 2015. La production des agents généraux connait une augmentation assez appréciable. En 2016, les agents généraux ont produit 1.377.507.941 de primes contre 1.140.047.674 en 2015, soit une augmentation de 20.38% », s'est réjoui M.Maïga.

