Mali: Le FMI conseille une gestion prudente de la dette malienne

Les services du Fonds monétaire international(FMI) et les autorités ont convenu des mesures requises pour préserver la viabilité de la dette, tout en s'assurant d'un financement adéquat de la stratégie de réduction de la pauvreté.

Selon un communiqué, les autorités ont l'intention de mobiliser davantage de recettes en accélérant les réformes des administrations fiscales et douanières et en développant une fiscalité plus efficace des revenus des entreprises multinationales.

Du côté des dépenses, ils cherchent à améliorer l'efficacité des dépenses publiques en réformant notamment la gestion des investissements publics et en rationalisant les dépenses non prioritaires. Ils mettront en œuvre des politiques d'endettement rationnelles en intensifiant leurs efforts pour obtenir des financements concessionnels et en utilisant les instruments d'emprunt les plus favorables pour l'émission de titres sur le marché régional.

«La mission du FMI et les autorités ont convenu de la nécessité d'accélérer le rythme des réformes structurelles pour promouvoir une économie dynamique impulsée par le secteur privé, améliorer la compétitivité, notamment en supprimant les goulots d'étranglement structurels et développer le secteur financier pour renforcer sa contribution à la croissance économique», note le texte.

Des réformes visant à améliorer la gouvernance et à éliminer les obstacles à l'investissement sont essentielles. Comme prévu dans le programme, les discussions ont porté sur les progrès des efforts de lutte contre la corruption et notamment sur la mise en œuvre de la loi contre l'enrichissement illicite et les déclarations de patrimoine.