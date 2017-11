Sud-Soudan: Nikki Halley dénonce les atrocités des protagonistes

La diplomate a, par ailleurs, dit avoir montré au président Salva Kiir, qu'elle avait rencontré à Juba, la capitale du jeune Etat africain, les photos de sa visite dans les camps. « Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas nier ce qu'elles représentent et il n'a pas tenté de le nier », a affirmé Nikky Haley. Et rappelant que les Etats-Unis, très impliqués dans l'indépendance du Sud-Soudan, avaient jadis placé « de grandes espérances », en l'actuel président sud-soudanais, elle n'a pas caché son « dégoût pour ce qu'il a laissé faire et pour ce qu'il a lui-même fait à son peuple ». Je lui ai parlé d'« une série de choses que nous attendons dans un futur proche, et aussi ce qui l'attend s'il n'obtempère pas », a rapporté l'émissaire américaine.

« Le gouvernement est engagé dans une campagne militaire brutale et prolongée » contre l'opposition armée, a déclaré la diplomate américaine, qui s'est rendue au Soudan du sud fin octobre. Elle s'exprimait lors d'un discours au musée du Mémorial de l'Holocauste des Etats-Unis, à Washington. « Il est le premier responsable de meurtres sur la base de l'ethnie et pour avoir bloqué délibérément l'acheminement de l'aide humanitaire », a-t-elle dénoncé.

