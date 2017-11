Sénégal: Eclairage du stade Lamine Guéye de Kaolack - Le «Krem» casque 15 millions pour vaincre l'obscurité

Par le biais de son président et coordonnateur national, Pape Demba Bitèye, le mouvement « Kaolack pour la réélection du président Macky Sall en 2019 » (KREM) a mis à la disposition des autorités du Stade Lamine Guèye un paquet de 52 ampoules projecteurs.

D'un coût d'investissement de 15 Millions de Frs, ces projecteurs aideront à corriger les nombreuses imperfections liées au mauvais éclairage du stade et assurer aux jeunes un cadre de jeu beaucoup plus approprié. Pour le donateur « l'idée est venue du président du conseil départemantal de Kaolack Mr Baba Ndiaye qui n'en avait fait une priorité majeure. Et ce, à cause de l'insécurité qui régnait dans ce lieu, où les jeunes qui jouaient dans ce stade, le faisaient dans des conditions non sécures et n'étaient point à l'abri des incidients qui pouvaient en découler. Et pour lui, il faillait coûte que coûte régler ce problème.

Dans l'urgence, une première opération a été réalisée avec l'apport d'une série de douze (12) ampoules permettant l'éclairage ». Cependant pour cette seconde phase d'intervention, une équipe de techniciens est relativement envoyée pour la révision de tout le système d'alimentation du stade en énergie afin de prévenir certains imprévus notamment au niveau des ampoules nouvellement installées.

Il faut toutefois souligner que le mouvement n'entend pas en rester là. Car il compte dérouler d'autres activités dans la santé et l'éducation où il prétend enrôler prochainement un certain nombre d'enfants de la commune de Kaolack dans le programme Elèves/ CMU.