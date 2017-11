Sénégal: L'Onfp forme des attaches en passation de marche à Kolda

Le directeur de ONFP Monsieur Sanoussy Diakhité qui a présidée la cérémonie est revenu sur la volonté du président de la République de former les jeunes et de lutter contre le sous emploi. Selon lui, Macky Sall est fortement attaché a la formation.

Une cérémonie tenue au niveau de l'antenne régionale de Kolda. L'Office nationale de la formation professionnelle lance cette deuxième session après avoir formé 161 personnes avec 53 % de réussite après évaluation. Cette année, 1009 dossiers et 602 vont assister à la formation dans différentes cohortes avec 250 heures de cours. Un besoin réel pour les collectivités locales et autres pour la diligence des marchés.

49 auditeurs seront formés en passation de marché publique. L'Office nationale de la formation professionnelle (ONFP) a lancé une série de formation au Fouladou pour armer les jeunes à affronter le marché de l'emploi. Et les bénéficiaires ont remercié le ministre Mamadou Talla et le DG de l'ONFP, Sanoussy Diakhité qui a sorti cette structure de l'anonymat.

