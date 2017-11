Sénégal: Matar Ba, ministre des sports - «Le sport a imposé la mobilisation et l'unité des sénégalais»

Matar Ba considéré que la qualification des Lions à la Coupe du monde Russie 2018 a imposé la mobilisation et l'unité des Sénégalais. Pour le ministre des sports, qui est également revenu sur le sens de la prime spéciale accordé aux Lions, souligne que la mobilisation autour de l'équipe nationale lors de l'ultime rencontre face à l'Afrique du Sud constitue un message fort pour cette unité.

Le ministre des Sports, Matar Ba voit dans la qualification à la Coupe du monde et la forte mobilisation mardi autour de l'équipe nationale comme le signe d'unité des Sénégalais et un message fort que les Lions.

«Le sport a aujourd'hui imposé la mobilisation et l'unité des Sénégalais. C'est comme cela que l'on peut avoir des résultats positifs. Aujourd'hui, tout le monde est content. On a oublié certains de nos problèmes. Il faut continuer la mobilisation et resté dans le positif. Ce sont les ondes positives qui accompagnent les populations à être dans la paix. Aujourd'hui, nous l'avons senti», a-t-il souligné après la dernière victoire des Lions, ce mardi 14 novembre. «Il n'y a pas eu de camps. C'est le Sénégal qui s'est levé aujourd'hui. C'est un message fort que tout le monde doit prendre en considération», ajoute t-il.

« Le discours du président de la république donne espoirs aux sportifs »

Interpellé sur les doléances que les Lions ont formulées au Chef de l'Etat Macky Sall, à la veille de leur dernière rencontre face à l'Afrique du Sud, le ministre des Sports précisera qu'il n'y a pas eu de revendication de part des joueurs. «Il n'y a pas eu de doléances. Les joueurs ont rencontré le président de la République. Ils ont discuté avec lui avec beaucoup de calme. Tout le monde était content. En rigolant, ils ont demandé. Ce n'est pas de revendications. Les revendications n'existent pas. C'est un Président avec ses jeunes qui ont discuté pendant des heures et ça s'arrête là», explique-t-il. Matar Ba a soutenu que les 20 millions de FCFa alloués aux Lions est une prime spéciale «pour dire à ces jeunes Bravo ! Pour le parcours que vous avez fait. Mais aussi leur dire que le meilleur reste à venir, continuez le travail et ne pas être dans l'euphorie», confie t-il.

«Il a réitéré son engagement aux côtés de la jeunesse et des sportifs. C'est le plus important. Le discours du Président de la République donne espoirs aux sportifs... Aujourd'hui, tout dirigeant qui n'accorde pas d'importance au sport est en train de perdre le levier le plus important pour garantir la stabilité sociale», poursut-il.

« Avoir un président sportif, on a moins de cheveux blanc »

Matar Ba en a aussi profité pour mettre en avant la vision du président Macky Sall pour le sport. «Quand on est ministre des sports et avoir un président sportif on a moins de cheveux blancs. Le sport a une dimension économique qui est extrêmement importante. Tu peux accompagner le développement économique d'un pays, si on a président qui a cette vision, on ne peut que s'en réjouir», relève-t-il tout en appelant à la mobilsation en direction de la Coupe du monde 2018. «Nous devons nous mobiliser et penser à Russie 2018. C'est cela le plus important. Mais les détails et les contours n'ont pas de sens. La mobilisation c'est cela. Il faut être sérein, être ensemble et être complémentaire. C'est comme cela que l'on arrivera à relever le défi», a lancé Matar Ba.