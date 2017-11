Sénégal: Me Augustin Senghor, président FSF - «Rester meilleurs et viser d'autres objectifs»

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor pense que l'équipe nationale du Sénégal va se retrouver comme la première nation africaine après avoir terminé invaincu dans les éliminatoires de la Coupe du monde et confirmer cette suprématie dans le groupe D.

«Il faut bien le noter. Ce 14 novembre qui est une date mémorable pour notre pays. La première victoire a été cette mobilisation extraoridinaire. Mais aussi que notre équipe ait allé chercher cette dernière victoire. Ce qui est une manière de montrer notre suprématie dans notre groupe des éliminatoires, de rendre leur qualification incontestable. Aujourd'hui, normalement, l'équipe du Sénégal va se retrouver première en Afrique», a-t-il confié après la victoire acquise contre l'Afrique du Sud.

Pour le président de la Fédération sénégalaise de football, la qualification est aussi l'aboutissement des progrès réalisés par le football sénégalais.

«Pendant quatre ans ou cinq ans on a commencé à progresser graduellement et on s'est installé parmi les meilleurs. Il faut maintienant essayer de rester les meilleurs et viser d'autres objectifs. Il ne faut pas s'arrêter à une si belle victoire qui, pour nous, n'est pas suffisante. Cette équipe est allée chercher la victoire alors qu'elle pouvait se contenter du match nul. Il faut continuer de travailler pour faire de notre football dont on parle de sa beauté, de ses qualités et de ses victoires. Nous espérons que d'autres victoires suivront», a soutenu Me Senghor.