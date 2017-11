Sénégal: Rebaptisation de l'Aéroport International de Diass - Wade rejette l'offre de Macky

L'aéroport international Blaise Senghor de Diass (AIBD) ne portera pas le nom de l'ancien président, Abdoulaye Wade, comme l'aurait souhaité l'actuel chef de l'Etat, Macky Sall.

C'est en tout cas le souhait du géniteur du nouveau joyau aéroportuaire, qui menace de porter l'affaire devant les tribunaux si toutefois Macky Sall passe à l'acte. Le père de Karim Wade l'a fait savoir hier, mercredi 15 novembre, en marge de la présentation de ses condoléances à la famille Niass, à Kaolack, dont le Khalife général, Serigne Ibrahima Niass a rendu l'âme 10 novembre dernier.

Ceux qui s'attendaient à ce que, en guise de reconnaissance en vers l'initiateur du projet de l'aéroport international de Diass, l'actuel chef de l'Etat, Macky Sall rebaptise ledit aéroport international Blaise Senghor sous le nom de Aéroport international Me Abdoulaye Wade, peuvent déchanter. Après avoir rejeté le dialogue politique proposé par son ancien élève, le "Pape du Sopi" récidive une fois de plus en rejetant son offre de vouloir donner à l'aéroport son nom. C'est ce qu'il a fait savoir hier, mercredi 15 novembre, lors de la présentation de ses condoléances à la famille Niassène, suite au rappel à Dieu du Khalife de Léona Niassène, Serigne Ibrahima Niass, à Kaolack.

En effet, l'ancien président Me Wade indique clairement : «je ne veux pas que mon nom soit mêlé à cela». Il informe ainsi que le souhait de l'actuel président de donner son nom au tout nouvel aéroport du Sénégal lui a été révélé par le président du groupe parlementaire de l'opposition, Me Madické Niang. A son avis, «Me Madické Niang m'a dit que le président Macky Sall attend mon feu vert pour m'envoyer un carton d'invitation à l'occasion de l'inauguration de l'aéroport (le 7 décembre prochain, Ndlr). Et il souhaiterait baptiser cet édifice à mon nom». Une chose qu'il ne saurait accepter, même s'il précise que ce n'est pas un refus. Paradoxe !

Qu'est ce qui expliquerait ce rejet de Me Wade? Voudrait-il rester constant sur sa logique, après avoir rejeté le dialogue politique souhaité par Macky Sall et son régime? Le moins que l'on puisse dire, le "Pape du Sopi" ne l'apprécie pas ainsi.

Pour cause, il s'est interrogé sur la pertinence de vouloir changer le nom du premier député africain élu à la Chambre des députés française pour son nom. Pour lui, pas question de changer le nom de Blaise Senghor pour le sien. Il explique, en fait, que Blaise Senghor «est un héros, qui a beaucoup fait pour le Sénégal». En termes clairs, Me Wade n'est pas intéressé par l'offre de Macky Sall. Pis, il a même menacé de le trainer en justice, si toutefois, il persiste à mettre son nom à cet aéroport qu'il a pourtant initié. Donc, sauf changement, l'aéroport de Diass, qui ouvre ses portes au trafic le 7 décembre prochain, à partir de 12h, gardera le nom que lui avait été donné son concepteur, Me Wade.