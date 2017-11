Dans le cadre de son programme d'activités 2017, la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (Confejes) et ses partenaires de la Confemen et de l'Iaaf a organisé, un séminaire de deux jours (14 au 15 novembre à Dakar) sur la relance de l'Education physique à l'école et l'évaluation de la Convention tripartite entre le Confejes, le Confemen et Iaaf. Cette session a été ouverte le mardi 14 novembre, par le ministre des Sports, Matar Ba, regroupe les représentations de 18 pays francophones.

Relancer l'éducation physique et sportive à l'école. C'est le défi que le Confejes s'est fixé à travers le séminaire qui s'est tenu 14 au 15 novembre et regroupant les principaux acteurs du sport, de la jeunesse de 18 pays et même ministre des sports des pays membres. Cette session vise d'abord à faire l'évaluation de la convention tripartite (Confejes, Confemen, Iaaf) en vue de la relance de l'éducation physique à l'école et la valorisation de la discipline. Mais aussi permettre l'imprégnation des nouveaux secrétaires permanents des cellules nationales de Confejes à travers un ensemble d'activités. «Le constat est fait et que la pratique de l'éducation physique et sportive à l'école est négligée de plus en plus. La Confejes compte à travers l'éducation physique que les enfants apprennent à l'école le civisme, le respect des lois. L'éducation physique a un rôle transversal. Tous les pays membres ont constaté cette baisse. Les 18 pays ont engagé la réflexion et lancent le défi lors de ce séminaire», a souligné Ali Harouna Bouramah, secrétaire général de la Confejes avant de préciser les conclusions de ce séminaire seront portées à la prochaine réunion du bureau prévue au Togo.

«Nous espérons que les ministres vont adopter les recommandations », souhaite-t-il. Venu présider à l'ouverture de cette session, Matar Ba, ministre des Sports, a, pour sa part, relevé que cette session constitue l'un des sessions les plus importante car dira t-il, «permet de réorienter et d'avoir une plus grande efficacité auprès des cibles».

«L'éducation garantit la santé du jeu et inculque des valeurs»

Et dans cette perspective, le ministre des sports soutient que la Confejes, la Confemen et l'IAAF pourront compter sur le gouvernement pour accompagner la dynamique et accompagner les jeunes pour le développement du continent. «Quand on parle d'éducation physique, on parle d'éducation. La Confejes abat un excellent travail. Le secrétaire général de la Confejes a fait un plaidoyer pour l'éducation physique. Je lui disais que le Sénégal a pris des dispositions. Nous avons mis en place des stratégies. Des organisations ont été mises sur place pour pouvoir accompagner l'éducation physique en particulier. Mais aussi le sport scolaire», déclare t-il avant de relever le rôle de l'éducation dans le sport et pour la préservation de la paix sociale.

« Nous savons tous que si on inculque certaines valeurs, c'est beaucoup plus facile au niveau de l'éducation physique et sportives qui garantit la santé même de ses jeunes, leur donne des valeurs pour l'acceptation de l'autre. Parce que le monde est un monde de compétition. Il faut comprendre dans quel monde nous sommes et c'est l'éducation sportive qui peut le faire. Accepter de perdre et de gagner, c'est deux phases qu'il faut comprendre. C'est cela même qui garanti la paix sociale »