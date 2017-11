Sénégal: Saisie de médicaments contrefaits pour une valeur d'un milliard 335 millions à Diourbel

«Les faits sont d'une extrême gravité. On est en face d'un système mafieux. Toutes les conditions étaient réunies pour la vente. Les commanditaires et les propriétés sont à Touba. Il n'y a pas d'intouchables. Il faut avoir le courage de dénoncer au prix de notre vie. Touba ne doit pas être un sanctuaire des malfaiteurs. Nous ferons de ce dossier, une grande affaire. Les gendarmes ne veulent pas aller jusqu' au bout. Ils doivent être traduits devant la chambre criminelle» a-t-il conclu.

Et de rappeler les faits qui se déroulent au niveau du poste de contrôle de Halieu. Les gendarmes sont entré en action à la suite d'un informateur qui a tenu à garde l'anonymat. Ils se sont renduits sur les lieux et ont effectivement trouvé deux camions immatriculés en Guinée-Bissau à bord desquels les produits pharmaceutiques contrefaits.

L'avocat de l'ordre des pharmaciens, Me Abdoulaye Babou a déclaré que c'est un commerce organisé par de gros bonnets. Selon lui, l'ordre des pharmaciens du Sénégal est déterminé à aller jusqu'aux bouts de cette affaire. «Nous sommes conscients que nous sommes en face d'un système mafieux. Le convoyeur a dit qu' il n'est pas le propriétaire. L'enquête peut révéler qu' il y a des complicités au niveau même de Touba. La nature même de l'affaire nous renseigne que ce ne sont pas de petits types, ce sont de gros bonnets». Et d'ajouter : «quiconque qui soit impliqué dans cette affaire quelque puisse être son niveau de représentativité doit pouvoir répondre devant la justice. Nous sommes dans une justice où tous les sénégalais sont censé être égaux. Ce dossier doit être porté à la connaissance du Khalife général des mouride».

Cette saisie est composée entre autres de produits injectables de la vitamine C injectable non référenciés non commercialisés n'ayant aucun visa. Ces produits sont considérés comme de la drogue par les pharmaciens. Le Président de l'ordre national des pharmaciens du Sénégal, Dr Amath Niang accompagné du Président de la section B de l'ordre des pharmaciens du Sénégal, Dr Ndiaye Sall et du Dr Adiouma Diouf du secteur syndicat de l'ordre des pharmaciens a fait dace à la presse pour dénoncer cette vente illicite de médicaments favorisés par la prolifération des dépôts de pharmacie à Touba.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.