Sénégal: Protection de l'enfant au Fouladou - Enda jeunesse action occupe le terrain

Les mariages et autres grossesses précoces sont dénoncés, les parents sont appuyés pour ne pas délaisser l'éducation. Aujourd'hui, plus de dix mariages d'enfants ont été cassés par la mobilisation des différents acteurs.

L'éducation des enfants reste une préoccupation dans des zones vulnérables. En effet, les ménages à faibles revenues ont du mal à gérer certains droits des enfants. Enda mobilise et engage les parents à prendre des initiatives pour booster l'éducation avec des coalitions regroupant les autorités et autres acteurs pour veiller sur cette couche vulnérable.

A Faraba, c'est l'enceinte du collège qui a abrité la rencontre. Des religieux et autres notables de la localité ont salué cette démarche qui aide des familles à mieux se concentrer et à gérer leurs enfants.

