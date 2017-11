Sénégal: Cheikh Kanté, ministre charge du suivi du Pse - «Les travaux avancent à grands pas»

Le ministre en charge du suivi du Plan Sénégal Emergent, Cheikh Kanté en visite de chantiers à Diamniadio, hier, mercredi 15 novembre, a magnifié la vision du président Macky Sall. Tout compte fait, il a affirmé que «le taux d'exécution des travaux est à 80%».

«Le pôle urbain de Diamniadio est l'un des plus beaux projets du président de la République. Je demande qu'il me soit donné de son intelligence, sa capacité d'anticipation et d'innovation car l'urbanisation est devenue une pathologie mondiale». C'est en ces mots que le ministre chargé du Suivi du Plan Sénégal Emergent Cheikh Kanté a salué la vision du chef de l'Etat Macky Sall. Ce, après avoir visité les différents chantiers entre autres le Parc Industriel international de Diamniadio, l'Université Amadou Makhtar Mbow, la Sphère ministérielle de Diamniadio, l'institut de recherche en santé et la cité ministérielle de Diamniadio.

Le niveau d'exécution des travaux est de 80%, selon les composantes

Faisant l'économie de cette visite, il dira que «le niveau des travaux est à 80% selon les différentes composantes. De l'Est à l'Ouest, les pays développés appuient de plus en plus beaucoup de gens, avec des activités nécessaires à leur épanouissement», a-t-il expliqué.

Et de poursuivre : «En Afrique, le taux d'urbanisation est même beaucoup plus rapide qu'en Europe. De 15% dans les années 50, nous sommes passés à plus de 40%, suivant les statistiques, l'ECDE, le NEPAD, les villes africaines risquent d'être l'épicentre de l'urbanisation mondiale. C'est pourquoi le Président Sall a senti la nécessité de faire migrer une ville traditionnelle à une ville moderne comme celle de Diamniadio», a-t-il soutenu.

En effet, pour sa toute première visite en tant que ministre chargé du suivi du PSE, il laisse entendre ceci: «Je peux vous assurer que je suis satisfait de ce que j'ai vu. Les travaux avancent bien. Certes, il y a certaines contraintes qu'il faut gérer et on est en train de trouver des solutions pour ça. Il y a juste des lenteurs sur le plan technique mais il n'existe pas de défaut de paiement», tient-il a préciser.