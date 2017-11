Burundi: Les Burundais au Street Child World Cup - Après le succès de Rio, « en route pour Moscou »

En 2014, l'équipe burundaise de football des enfants de la rue finissait vice-championne du monde dans la « Street Child Worl Cup ». Deux ans après, l'organisation derrière cette aventure, la New Generation, veut refaire l'exploit. Elle vient de lancer la campagne « ROAD TO MOSCOW » (en route pour Moscou) afin d'envoyer une nouvelle équipe participer à la « Street Child World Cup à Moscou en Mai 2018.

Avril 2014, « Imboneza FC », l'équipe des enfants de la rue encadrée par l'ONG locale New Generation remporte la deuxième place en finale face à la Tanzanie lors de la « Street Child World Cup 2014 » qui se déroule au Brésil. Malgré cette victoire en demi-teinte, la joie et l'excitation qu'a procurée cette aventure sont restés intactes.

D'après Asman Bigirimana, le capitaine de l'équipe, « ce fut une aventure très intéressante. Les valeurs personnelles de tout un chacun se sont reflétées pendant tout le parcours.

Malgré la défaite en finale, l'union et la solidarité des jeunes joueurs se sont confortées face à la situation. Ils ont eu l'occasion de promouvoir la culture burundaise et découvrir celle des autres nations, dans d'autres activités organisées au cours de cet évènement ».

C'est ainsi donc que l'organisation New generation se prépare à renouveler l'expérience en participant à la « Street Child World Cup à Moscou en Mai 2018.

Une conférence de presse avait été organisée ce 31 octobre pour lancer officiellement la campagne « Road to Moscow» (en route pour Moscou). New Generation espère récolter, via les sponsors des sociétés tant publiques que privées, les 7000 dollars nécessaires pour les visas, tickets, séjour...

À part le foot...

Après 19 ans d'existence, la New Generation Burundi qui combat la présence des enfants en situation de rue compte actuellement plus de 600 gamins dans ses rangs.

Ils sont encadrés dans trois programmes principaux et quatre projets. Le premier programme « Gir'Iteka», a pour but d'aider les enfants vivant dans la rue « afin de leur donner un bon avenir et de l'espoir ».

Le second « Gir'Ubuntu», a pour objectif de créer divers réseaux de jeunes dans le pays qui vont promouvoir la paix et la réconciliation dans leurs communautés. Imboneza est le dernier programme « qui donne aux jeunes les compétences et les connaissances appropriées afin de les aider à devenir de bons leaders».

D'autres projets tels que « Route vers l'école », « Fonds pour les universités », « projet d'entrepreneuriat » sont aussi exécutés par l'ONG.

Des initiatives qui visent à aider ces enfants à étudier, en leur fournissant un abri, de la nourriture, du matériel scolaire et des frais de scolarité et académiques.