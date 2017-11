Afrique: Chan 2020 - Le Gabon et le Djibouti retirés de la compétition

Le Gabon et Djibouti sont suspendus du CHAN Total 2020. Ainsi en a décidé la Commission d'organisation de… Plus »

Le Djibouti qui s'était retiré, après avoir disputé le match aller, a vu sa sanction financière être alourdie. Il doit payer 10 000 dollars US de plus à la fédération éthiopienne destinés à réparer le préjudice subi par le pays hôte. Et ce, en conformité avec l'article 62 des règlements du Championnat d'Afrique des nations (Chan). Car, « Toute équipe qui déclare forfait ou renonce à jouer le match retour après avoir joué le match aller sur son propre terrain doit rembourser à la fédération de l'équipe visiteuse une indemnité forfaitaire minimale de dix mille dollars US, destinée à réparer le préjudice subi par le pays hôte ».

