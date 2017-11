Congo-Brazzaville: Livres - "Le pardon", un roman qui dévoile les réalités du Kouilou profond

Troisième roman de Jean Dello, après Le "Miroir du vent" et "Les dangers du désir", est un récit qui révèle les réalités du Kouilou profond, les lieux, les coutumes, les difficultés et les efforts de survie des habitants. Une véritable peinture riche en couleur qui met en évidence la sagesse tutélaire de ce coin de la République du Congo.

Le roman, à lire sur la quatrième de couverture, relate l'histoire d'une famille aux prises avec son destin. Ndouli, le père, dont le narrateur conte par le menu les succès et les déboires, divorce d'avec sa femme (P.93). Celle-ci, bien qu'ayant déserté le foyer conjugal, n'en continue pas moins à vouloir le régenter. Georges Ndouli, le fils, est au bord de la démence pour avoir commis une double faute: la gifle infligée publiquement à son père et le viol perpétré sur Matolo, sa jeune soeur. Le divorce, la gifle et le viol ont rompu l'équilibre familial et contraint les Ndouli soit à l'exil, soit à l'errance, soit au repli sur soi. Comment dès lors laver l'opprobre dont désormais ils portent les stigmates ? Comment rétablir l'équilibre rompu ? Comment les sauver du dépérissement tant moral que physique ? Voilà les questions que se posent les habitants de Mongo-Ntandou, leur village d'origine. C'est autour de ces questions, et des réponses qu'elles induisent, que se construit la trame de ce récit.

Cependant, au-delà de la description des épreuves de la famille Ndouli et du dénouement heureux de leur triste histoire par une réconciliation et un visible épanouissement, Jean Dello laisse transparaître une grande richesse à travers sa plume. L'intérêt de ce roman publié aux éditions Hemar n'est pas exclusivement littéraire, mais surtout anthropologique. Le pardon se révèle comme un témoignage sur le vécu de la population du Kouilou et les valeurs qui fondent cette société. Toute catégorie de lecteur n'a qu'à gagner sur les importants renseignements que regorge ce chef d'œuvre écrit dans un français châtié.

A propos de l'auteur

Originaire du Kouilou, en République du Congo, Jean Dello est titulaire d'un doctorat en ethnolinguistique. Il a été chercheur au centre Orstom de Pointe-Noire, puis ministre des Postes et télécommunications, chargé des Nouvelles technologies, dans son pays.