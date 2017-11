Tunisie: Un succès historique

Après un repos obligatoire de deux heures au cours desquelles le donneur s'est réveillé, le staff médical est passé aux choses sérieuses, à savoir la transplantation de la partie du foie au nourrisson. L'opération qui a été minutieusement effectuée a duré environ onze heures. Néanmoins et d'après le staff médical, l'état du nourrisson en période de réanimation est stationnaire et il faut 72 heures pour confirmer le succès de cette opération très délicate. En attendant une issue heureuse à cette intervention, un grand bravo à tout le staff médical de l'hôpital universitaire Fattouma-Bourguiba qui a eu le courage de mettre en œuvre toute sa compétence dans l'espoir de sauver une vie humaine qui a tant souffert de cette maladie rare.

