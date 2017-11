Tunisie: Le SRS sur du velours

US Tataouine - AS Ariana

AS Kasserine - AS Marsa

Un autre match sera intéressant à suivre. Il mettra aux prises l'ESHS et EGSG. Leader du groupe, Gafsa entend garder la main et le leadership. Quant à l'Espoir, classé 8e, il doit entamer sa remontée afin de ne pas le regretter par la suite. Tataouine, 6e accueille l'ASA, un club inconstant, mais capable de se transcender. Ce match des médians pourrait avoir une incidence direct sur leurs classements respectifs. Zarzouna, à son tour, reçoit l'OCK. Si la Stir n'arrive pas à décoller, Kerkennah peut bondir au classement en cas de victoire. Enfin, le SRS, auréolé par sa victoire face à l'ASM en Coupe de Tunisie, tentera de passer la vitesse supérieur en recevant le CS Korba, un club dans le rouge depuis peu.

Sortie par le SRS en Coupe de Tunisie, La Marsa doit vite se remettre en question et avancer. Quant à l'ASK, il espère ne plus être dans le rétroviseur des banlieusards et le supplanter à terme.

