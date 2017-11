Sénégal: Air Sénégal renforce sa flotte avec la commande deux A330neo

Air Sénégal devient la première compagnie africaine à acquérir le tout dernier gros-porteur reconnu pour son économie en carburant.

Un communiqué daté du 16 nombre avise que la compagnie nationale du Sénégal, a signé un protocole d'accord portant sur deux A330neo et deux autre en option, la nouvelle version remotorisée du gros-porteur best-seller A330.

A en croire, la même source, ces A330neo contribueront à la croissance et à l'expansion commerciale future de la compagnie. Avec cet accord, Air Sénégal devient la première compagnie africaine à sélectionner l'A330neo.

Avant de rappeler que cet accord a été annoncé lors d'une cérémonie de signature qui s'est déroulée au Salon Aéronautique de Dubaï en la présence de Maïmouna Ndoye Seck, Ministre du Transport Aérien et du développement des infrastructures Aéroportuaire du Sénégal.

Le document confie que les appareils seront mis en ligne par Air Sénégal en 2018 et que la compagnie prévoit d'exploiter l'A330neo pour développer son réseau de lignes moyen et long-courrier, tout en tirant parti de ses technologies avancées et de son efficacité opérationnelle accrue.

Lors de cette séance solennelle, M. Philippe Bohn, CEO d'Air Sénégal a déclaré que « l'aviation est un catalyseur du développement économique du pays ». Ce qui lui fait dire que « cette transaction témoigne des ambitions du Sénégal en matière de croissance économique et s'inscrit dans le cadre de sa stratégie pour la progression du pays vers l'émergence (Plan Sénégal Emergent) ».

Et d'ajouter que « l'A330neo a d'ores et déjà démontré qu'il est l'avion idéal, offrant de faibles coûts d'exploitation, une capacité long-courrier et de hauts niveaux de confort. Nous attendons avec impatience sa mise en service qui nous permettra d'offrir à nos clients des services haut de gamme. »

Quant à M. John Leahy, Chief Operating Officer Customers, Airbus Commercial Aircraft, il a affirmé que « nous sommes très heureux d'accueillir Air Sénégal parmi nos clients A330neo ».

A l'en croire, « l'A330neo bénéficie des dernières avancées technologiques en matière d'économie de carburant, ainsi que d'un confort, d'une régularité technique et d'une efficacité opérationnelle inégalés. L'A330 est le choix idéal qui permettra à Air Sénégal de bâtir son réseau et de devenir la compagnie bénéficiant de la croissance la plus rapide en Afrique de l'Ouest ».

Pour rappel, l'A330neo, la toute dernière génération de la famille des gros porteurs d'Airbus, lancé en juillet 2014, bénéficie de la rentabilité, la polyvalence et la régularité technique reconnues de la famille A330, tout en affichant une réduction de la consommation de carburant de l'ordre de 25 pour cent par siège.

Les A330neo sont équipés de moteurs Trent 7000 de Rolls-Royce de toute dernière génération et d'une nouvelle voilure de plus grande envergure, dotée de dispositifs d'extrémités de voilure (Sharklets). La cabine offre aussi de nouveaux équipements "Airspace".