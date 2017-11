Sénégal: Ecorégion Wamer - La pêche fait travailler plus de 3 millions de personnes

La pêche est un secteur pourvoyeurs d'emplois dans l'espace Wamer qui regroupe le Sénégal, la Guinée, la Guinée Bissau, la Gambie, le Cap-Vert, la Mauritanie et la Sierra Léone. Elle permet de faire travailler dans cette zone plus de 3 millions de personnes.

Dans l'écorégion Wamer qui couvre le Sénégal, la Guinée, la Guinée Bissau, la Gambie, le Cap-Vert, la Mauritanie et la Sierra Léone, la pêche fait travailler 3 millions de personnes en majorité des jeunes et des femmes, a révélé, ce 16 novembre 2017, le secrétaire exécutif de l'Association ouest africaine pour le développement de la pêche artisanale (Adepa). Moussa Mbengue s'exprimait lors d'un lors d'un « atelier sous régional de capitalisation des meilleures pratiques de cogestion des ressources marines et côtières dans l'écorégion Wamer ».

D'après Moussa Mbengue, l'espace Wamer couvre une superficie de 1,6 million de km2 et s'étend sur 3 700 km de côte. Le potentiel de capture dans cette zone est évalué à 2,203 millions de tonnes et les débarquements sont estimés à « 2 millions de tonnes dont 77% de petits pélagiques ». « L'écorégion Wamer est caractérisée par une diversité et une richesse d'écosystèmes marins et côtiers », dit-t-il.

Pour inscrire la pêche dans la durabilité dans les pays de l'écorégion Wamer, l'Union européenne (UE) et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) ont cofinancé le programme « gouvernance, politiques de gestion des ressources marines et réduction de la pauvreté dans l'écorégion Wamer ». Dans le cadre de ce programme, des acteurs et parties prenantes de la cogestion des pays d'intervention du programme GoWamer ont effectué, du 2 au 4 novembre 2017, une visite d'échanges dans les sites de cogestion au Sénégal notamment à Kayar, Ngaparou et Joal. L'atelier d'aujourd'hui est donc la dernière étape pour identifier les meilleures pratiques de cogestion des ressources marines et côtières dans l'écorégion Wamer et « les forces et les faiblesses » de la cogestion et proposer par la suite des pistes de renforcement avant la fin du programme prévue en décembre prochain.