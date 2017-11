Sénégal: 6ème Atelier Annuel sur le Développement des Marchés Obligataires et le Secteur Financier Africain

Le marché des obligations est en pleine progression sur le continent africain et suscite de plus en plus l'intérêt aussi bien de la part des Etats que des investisseurs. En effet, comme l'a si bien souligné le magazine Afrique Expansion, "l'appétit des investisseurs pour les obligations souveraines émises par certains pays d'Afrique subsaharienne est perceptible depuis la mi-avril 2016."

Permettre aux marchés obligataires de rester sur cette dynamique positive est l'une des raisons d'être de l'AFMI, une initiative lancée par la BAD et qui a pour objectif de contribuer au développement des marchés obligataires nationaux en Afrique. Pour l'atteinte de cet objectif, l'AFMI organise annuellement un atelier sur le Développement des Marchés Obligataires et le Secteur Financier Africain. Un événement qui regroupe tous les plus grands acteurs du secteur financier en Afrique et qui se tiendra cette année à Dakar du 22 au 24 Novembre 2017.

2 journées d'activités, 6 sessions ouvertes au public

Au menu de cet atelier, deux (2) journées d'activités dont celle du 23 Novembre, ouverte au public, au cours de laquelle se tiendront six (6) sessions. Événement de grande envergure dans l'agenda économique africain, l'atelier annuel AFMI/BAD sera l'occasion de renforcer vos connaissances sur le Fonds Obligataire Africain (ADBF), avec en prime une présentation de l'Indice AFDB/AFMISM Bloomberg African Bond Index (ABABI). En outre, des thématiques d'actualité telles que les développements récents du secteur financier en Afrique, les opportunités d'investissements sur les marchés africains, l'intégration régionale et l'innovation à travers les marchés financiers, la liquidité des marchés et les Spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT), seront abordées. Découvrez le programme de la journée ici.

Au final, près 300 participants sont attendus à cet événement.

Un atelier pour accroître les performances des marchés financiers africains

Au sortir de cet atelier, il sera attendu comme résultat d'avoir d'une part une meilleure visibilité sur les développements du secteur financier en Afrique avec la présentation des mises à jour sur l'AfricanDomestic Bond Fund (ADBF) et d'autre part, susciter l'intérêt et accroître l'engagement des investisseurs potentiels pour l'ADBF. Il sera également attendu que les participants à cet atelier, prennent la mesure de l'importance d'une information fiable, rapide et précise pour les marchés financiers. Un point qui répondra à une des missions de l'AFMI qui est d'améliorer la disponibilité et la transparence des données sur les marchés obligataires africains.

Enfin, certaines expériences internationales et expertises locales seront présentées lors de cette journée notamment l'exemple des marchés européens, chiliens et asiatiques.

