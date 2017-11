Mali: Coopération décentralisée - La Mairie commune V de Bamako et les Parcelles Assainies de Dakar se donnent la main

La mairie de la commune v du district de Bamako et celle des Parcelles Assainies de Dakar, ont signé hier, un document de convention, visant à renforcer les liens entre les deux communes dans les domaines, de la santé de l'éducation et de la culture. C'était lors d'une cérémonie qui a enregistrée la présence du gouverneur du district de Bamako, Mme Ami Kane, du Maire de la commune v, M. Amadou Ouattara, de celle du maire des Parcelles Assainies de Dakar, M. Moussa Sy et plusieurs autres personnalités.

La mairie de la commune v du district de Bamako et celle des parcelles Assainies de Dakar, ont signé un document de convention, de coopération décentralisée, visant à renforcer les liens entre les deux communes dans les domaines, de la santé de l'éducation et de la culture. A travers cette convention, les deux parties s'engagent à unir leurs forces dans le cadre des échanges entre les villes du réseau de la coopération décentralisée. Cette coopération permettra d'établir un partenariat d'assistance mutuelle pour favoriser les échanges entre les élus et partager les expériences et pratiques institutionnelles réciproques. Cette coopération se décline sous des formes variées telles que les échanges de personnels, l'assistance technique, et la mise en place de programme de coopération qui sera décliné sous forme de fiches projets qui seront validées par les deux conseils municipaux.

Le Maire de la commune V du district de Bamako, M. Amadou Ouattara, prenant la parole, s'est dit réjoui de coopérer avec la commune des Parcelles assainies de Dakar. Selon M. Ouattara, la signature de cette convention de coopération a été facilitée par l'appartenance des deux communes aux réseaux de coopération décentralisée.

Le maire de la commune des Parcelles Assainies de Dakar, M. Moussa Sy, a pour sa part rappelé que « la commune V a été leur "ndiatigui "lors de la coupe d'Afrique des Nations en 2002 par la mise à leur disposition de l'école CFI et du lycée Kankou Moussa pour loger les supporters sénégalais et c'est cette année, que le Sénégal se qualifiait aussi pour la 1ère fois en coupe du monde et voilà aujourd'hui 15 ans après, on est de retour en terre malienne et cela va coïncider également avec la qualification du Sénégal en coupe du monde Russie 2018 ». Pour Moussa Sy, bien qu'ils soient dans deux pays différents, de par la position géographique et certainement au plan économique, il n'en demeure pas moins qu'ils soient confrontés aux mêmes problématiques de recherches de ressources budgétaires et d'équilibres de leurs comptes pour faire face aux dépenses ayant trait à leurs divers domaines de compétences et de rechercher des moyens additionnels sans attendre les subsides de l'Etat pour assurer entre autres à leurs administrés une meilleure santé, une éducation, une formation de qualité, un cadre de vie décent etc.