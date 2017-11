Sénégal: Rechargement de cartes prépayées - GTP s'associe avec la Fintech panafricaine InTouch

InTouch et GTP (Global TechnologyPartners), respectivement leader dans l'agrégation des moyens de paiement et services digitaux et leader dans le secteur du prépayé en Afrique, ont signé le 16 octobre dernier un accord de partenariat stratégique dont le but est d'offrir aux partenaires bancaires des solutions technologiques encore plus innovantes.

Selon un communiqué, INTOUCH est une Fintech créée en 2014 qui a développé et mis sur le marché le Guichet Unique Touch, une plateforme d'agrégation de moyens de paiement et de services digitaux utilisée par un millier de points de services (dont les stations TOTAL).

Cette solution déjà disponible au Sénégal, Cameroun, Cote d'Ivoire, sera aussi déployée en 2017 au Burkina Faso, Kenya, Mali, Maroc, République de Guinée et dans 30 autres pays d'ici 3 ans avec comme objectif de disposer de 10 000 points de vente dans chaque pays.

Avec un tel réseau, un partenariat a naturellement été noué avec la structure de renommée internationale GTP (Global TechnologyPartners), dont l'expertise dans le domaine du prépayé n'est plus à démontrer. GTP joue un rôle de premier plan dans les transactions numériques en mettant à disposition de ses clients un système fiable, flexible et facile à utiliser.

«Nous croyons que ce partenariat est stratégique pour les deux sociétés et qu'il offrira un accès pratique et sécurisé aux services financiers comme demandé par nos titulaires de cartes. GTP est fier de s'associer avec InTouch, et nous prévoyons un grand succès au fur et à mesure que le programme est étendu à travers le continent» déclare Rich Bialek, CEO de de GTP. L'objectif de ce partenariat est d'offrir aux banques partenaires un canal efficace de rechargement de leurs cartes prépayées VISA et MASTERCARD afin d'en faire bénéficier leurs clients dans toute l'Afrique. Ces derniers pourront également effectuer au niveau du réseau Touch des opérations de retrait d'argent.

«Nous avons lancé Intouch avec l'ambition de vulgariser les paiements digitaux en Afrique et contribuer à l'amélioration de l'inclusion financière. Avec GTP, nous sommes en mesure de poursuivre notre vision et d'offrir aux détenteurs de cartes prépayées, à travers l'Afrique, la possibilité de les recharger et de faire des retraits dans notre réseau étendu de points de service» soutient Omar Cissé, Directeur Général de InTouch.