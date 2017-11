Rwanda: Génocide au Rwanda - Vers un non-lieu pour l'armée française?

Un non-lieu, c'est quand le juge d'instruction estime qu'une enquête n'a pas récolté suffisamment d'éléments pour envoyer l'affaire devant un tribunal. « Refuser d'interroger les plus hauts responsables de l'armée française compromettrait ainsi gravement l'instruction », selon l'ONG Survie et la Fédération internationale des droits de l'homme, constituées parties civiles.

La cour d'appel de Paris a confirmé ce jeudi 16 novembre la décision prise en août dernier par le juge qui mène l'instruction. Cette enquête concerne les faits survenus à Bissesero entre les 27 et 30 juin 1994. Les militaires de la force Turquoise sont accusés de n'avoir prêté secours à des civils tutsi que trois jours après avoir constaté qu'ils étaient menacés par des génocidaires hutus. Sans l'audition de l'ancien chef d'état-major et de son adjoint, les parties civiles redoutent que l'instruction aboutisse à un non-lieu.

