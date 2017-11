Madagascar: Escroquerie - La police recherche deux mafieuses

Haingonirina est la tête pensante de l'affaire, tandis que Sarindra est le bras droit, d'après les précisions des enquêteurs. Samedi, leur père, domicilié à Itaosy, a été auditionné au PPA2. Selon lui, cela fait plus d'un an qu'il a expulsé Haingonirina pour délinquance. « Toutes les deux ont le même nom de famille alors que le père a renié Sarindra comme sa fille. Cet interlocuteur sera soumis à un deuxième interrogatoire », a raconté un policier.

Elles les revendaient ensuite en ligne et en porte-à-porte, et ce à bas prix », a indiqué l'officier de police Alain Christian Raherinandrasana auprès du PPA2. Une des dernières victimes à Andohatapenaka a porté plainte au parquet d'Anosy, le vendredi 27 octobre. Ses produits ont été payés par chèque, mais en ligne à la Mauritius Commercial Bank à Ankorondrano, selon les informations recueillies, chèque revenu pourtant sans provision. Les pertes s'élèvent à vingt-cinq millions sept cent quarante-huit mille ariary, selon le plaignant.

Deux femmes d'une trentaine d'années font l'objet d'un avis de recherche lancé par la police judiciaire d'Ankorondrano (PPA2), avant-hier. Les nommées, Haingonirina Rakotondramaro et Sarindra Rakotondramaro se livraient à un marché noir depuis quelques années. « Elles achetaient des produits cosmétiques et des parfums de marque avec des chèques sans provision chez les grossistes.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.