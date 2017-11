Congo-Kinshasa: Youri Tielemans - « Je m'intègre de plus en plus »

Recruté pour vingt-cinq millions d'euros lors du dernier Mercato d'été, Youri Tielemans souffle le chaud et le froid pour ses débuts sur le Rocher. Si le Belge, qui a aussi des origines congolaises (RDC), avait régalé lors du Trophée des Champions, le reste n'a pas forcément été du même acabit.

Arrivé à Monaco en début de saison, Youri Tielemans a mis du temps pour s'intégrer mais semble se lancer doucement dans son nouveau club. Présenté comme un grand espoir du football belge et du football mondial, le milieu de terrain a connu des premiers pas mitigés en Principauté. Des débuts auxquels il s'attendait comme il l'a avoué lors d'un entretien accordé au site officiel de l'ASM.

« Je sens que je vais de mieux en mieux. Je m'intègre de plus en plus. Quand tu changes de club, après avoir fait de longues années dans le même club, dans le même pays, etc... je pense que c'est normal d'avoir un petit temps d'adaptation. On s'habitue à la nouvelle vie, au nouveau jeu et à la nouvelle culture. J'étais préparé à ça et je trouve que c'est normal. C'est à moi de prouver sur le terrain que j'ai ma place ici. Je dois continuer de progresser pour arriver plus haut encore ». Puis il ajoute : « Il y a des joueurs avec des caractéristiques spéciales. Falcao est notre buteur. Il marque presque à tous les matches. Il y en a avec une technique exceptionnelle comme Thomas Lemar, Rony Lopes et même Jorge, qui a une technique pure. Avec la confiance, je sens que j'aurai mon mot à dire dans cette équipe. Maintenant, il ne faut pas aller trop vite ».