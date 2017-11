Nigeria: Mondial 2018 - Le Nigeria occupe le 2ème rang mondial en termes d'invincibilité dans les éliminatoires

Premier pays africain qualifié pour le Mondial 2018, le Nigeria est porté par une génération très prometteuse, dont les attaquants Alex Iwobi (Arsenal, 21 ans) et Kelechi Iheanacho (Leicester City, 21 ans). Une potentielle surprise en Russie.

Le chemin menant à la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018 a été long. Il a battu le record en la matière. Pour certains pays, les qualifications ont ressemblé à une promenade de santé. Pour d'autres, il a été une route tortueuse. Sur les 209 sélections qui ont pris place sur la grille de départ, 31 ont décroché sur le terrain le droit de participer à Russie 2018.

La FIFA a publié les statistiques complètes des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. L'un de ces nombreux chiffres met à l'honneur une équipe nationale africaine : le Nigeria. Avec 36 rencontres consécutives sans connaître la défaite dans le tournoi préliminaire pour la Coupe du Monde, les Super Eagles, qui disputeront en Russie leur troisième phase finale de rang, sont la deuxième équipe mondiale en termes d'invincibilité. Seule l'Espagne fait mieux, avec 63 matches d'affilée sans défaite en qualifications.

On peut rater les deux dernières Coupes d'Afrique des Nations, et être la seule équipe africaine présente aux Coupes du monde du Brésil et de la Russie. C'est tout le paradoxe de l'équipe du Nigeria, incapable de se qualifier pour les CAN 2015 et 2017, mais qui a survolé (quatre victoires, deux nuls) sa poule de qualification devant la Zambie, le Cameroun, et l'Algérie. Il faut dire que les Super Eagles ont pris l'habitude d'honorer leur rendez-vous mondial depuis leur première participation en 1994. Depuis la Coupe du monde américaine, le Nigeria n'a manqué en effet qu'un Mondial (2006) sur sept.