Angola: Le tarif des douanes va promouvoir la croissance économique

La bière de malt, par exemple, dans cette nouvelle version 2017, passe un taux de 10% de taxe de consommation (importation) et 50% de droits de douane, un total de 60% de frais, valeur égale pour le vin, eau embouteillée et whiskies. Pendant ce temps, l'exportation de biens produits dans le pays sont en franchise de droits (zéro), à l'exception des frais de service.

Sur la liste des produits, plus de 86 produits différents sur un total de 400 sont exemptés des droits d'importation (DI) et de la taxe de consommation (HIC), dans ce projet de tarif douanier 2017 qui peut entrer en vigueur en 2018.

Dans le cadre du processus de suivi de ce document, depuis le début de l'année, certains produits ont vu leurs droits aggravés, dans le but de protéger la production nationale et de projeter une collette de recettes plus élevée pour les caisses de l'Etat.

Basé sur le nouveau Tarif des douanes du Système harmonisé (2017), qui sera soumis à la discussion et l'approbation vendredi à l'Assemblée nationale, il y aura aussi l'exonération fiscale de tous les médicaments et matériel hospitalier que l'Angola ne produit pas, selon la directrice du Service des douanes de l'Administration Générale des Impôts (AGT), Inalda Manjenje, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse.

Luanda — L'exemption des droits de douane sur tous les produits qui contribuent à la production nationale, à partir de matières premières et subsidiaires, de nombreux équipements des secteurs de l'industrie et l'agriculture, va stimuler la croissance économique de l'Angola.

