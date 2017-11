Angola: Une gouvernante considère le dialogue comme une source de consultation des universités

Le forum durera deux jours et traite des thèmes tels que "Le rôle particulier de la qualité de l'enseignement supérieur dans le développement durable", "Statuts de la profession enseignante", "Les frais et le financement dans l'enseignement supérieur", "plan de développement institutionnel", " Enseignement semi-présentiel", entre autres.

Maria Sambo a indiqué que le thème du forum "Formation, innovation et employabilité en tant que facteur de compétitivité" fait référence à plusieurs dimensions convergentes de l'enseignement supérieur, étant donné que la former sans recours à la science et à la recherche scientifique ampute le marché de travail, et par conséquent porte donc atteinte à la compétitivité individuelle et institutionnelle.

La responsable, qui intervenait à l'ouverture du IVe Forum sur la qualité de l'enseignement supérieur dans le pays, promu par l'Association des institutions de l'enseignement supérieur privées angolaises (AIESPA) considère comme essentiel le dialogue entre les acteurs des sous-systèmes d'enseignement supérieur (publics et privés) , ainsi que des systèmes nationaux de science, de technologie et d'innovation, pour améliorer la qualité.

Lubango — Le dialogue avec les universités est une source importante de consultation, de réflexion et de débat pour la prise de décision relative à la définition des politiques du secteur, a défendu jeudi, à Lubango, la ministre de l'Enseignement Supérieur, Science, Technologie et Innovation, Maria Sambo.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.