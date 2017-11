Afrique: Rencontre Etats-Unis-Afrique - Défense, sécurité et commerce au programme

Les représentants de l'Union africaine sont ce jeudi à Washington pour la cinquième réunion de dialogue à haut niveau avec les Etats-Unis. Un prélude à une réunion ce vendredi avec 37 ministres africains des Affaires étrangères. Avec ces deux événements, les Américains entendent renforcer leurs liens avec le continent.

Renforcer les relations économiques, créer des opportunités commerciales, soutenir la bonne gouvernance et travailler à la sécurité du continent, ce sont les objectifs affichés par les Américains.

Et tous sont liés, car il n'y a pas de paix sans perspectives économiques a rappelé le secrétaire d'Etat adjoint à l'Afrique dès l'ouverture de la réunion. Les Etats-Unis restent impliqués dans la sécurité du continent : ils ont entraîné des soldats africains de 26 pays au cours de l'année écoulée pour des missions de maintien de la paix et ont dépensé 16 millions de dollars pour soutenir l'action du G5 Sahel.

Un effort salué par le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine : « Nous avons besoin de vous » a reconnu Smaïl Chergui, avant d'ajouter « votre soutien est essentiel, non seulement via une aide financière et technique, mais aussi en favorisant une relation commerciale équitable, avec des investissements mutuels. »

Comme pour souligner une sourde inquiétude face au dédain affiché par la Maison Blanche vis-à-vis des organisations internationales, Smaïl Chergui a plaidé pour « un soutien actif des Américains au sein des Nations unies sur les dossiers importants pour l'Afrique. »

Et le commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA a conclu : « Dans un monde globalisé, nous appelons les Américains à maintenir un engagement fort et constructif dans les affaires internationales ».