Afrique: Amr Fahmy est le nouveau secrétaire général de la CAF

Essadik Alaoui a été nommé secrétaire général adjoint en charge de l'administration et des finances. Ce marocain de 50 ans est un polyglotte comme Amr Fahmy et Anthony Baffoe. Il a initialement mené des études de littérature, anglaise notamment, avant de s'orienter vers un cursus dans le sport.

Après une carrière de footballeur professionnel en Europe (Allemagne, France), Asie (Hong-Kong), Amérique (Venezuela), il s'est investi dans la gestion évènementielle et la protection des droits des footballeurs. Titulaire d'une licence A d'entraîneur de la CAF, il a bénéficié de diverses formations de la FIFA en administration et est instructeur FIFA en administration et management.

Le secrétaire général adjoint en charge du développement et des compétitions est le ghanéen Anthony Baffoe, 52 ans. Né en Allemagne, il a enregistré 25 sélections entre 1991 et 1994 avec la sélection nationale du Ghana, les Black Stars, dont il a été le capitaine lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations perdue en 1992 à Dakar au Sénégal.

Amr Fahmy, 34 ans, est le nouveau secrétaire général de la CAF. Passionné de football, il est titulaire du Master FIFA en management, droit et sociologie du sport dont le cursus s'est déroulé sur les campus des universités de Neuchâtel en Suisse, Boccioni en Italie et Montfort au Royaume-Uni.

