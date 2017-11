Rwanda: La France et le génocide rwandais - La France muette ne sera pas... entendue

L'ex-amiral Jacques Lanxade et l'ex-général Germanos ne seront pas auditionnés par la justice… Plus »

Certes, d'affreux génocidaires, à l'image de Pascal Simbikangwa, Octavien Ngenzi et Tito Barahira, ont déjà comparu devant les tribunaux français, mais de tels signes de bonne volonté sont insuffisants aux yeux de « l'homme mince de Kigali » pour expier les péchés des soldats bleus, blanc, rouge, suspectés même d'avoir armé les tueurs. Au point qu'il a amené le Rwanda à quitter la Francophonie pour se lancer dans une anglicisation à outrance du pays. Et ce n'est pas une décision comme celle qui a été prise hier qui va atténuer la haine viscérale que l'enfant de Tambwe voue à l'Hexagone.

Le président Paul Kagame, pourtant suspecté d'être à l'origine de la « descente » de l'avion présidentiel, élément déclencheur du génocide, a en effet toujours accusé l'Hexagone d'avoir facilité le travail des génocidaires et la fuite de nombre d'entre eux. Pour ce lourd passé, le maître de Kigali demande que la France batte sa coulpe et présente des excuses officielles, ce à quoi les autorités françaises se sont toujours refusées.

Pour sûr, l'évolution judiciaire de ce dossier ne va pas contribuer au réchauffement des relations entre Paris et Kigali, qui oscillent depuis entre le froid et le glacial.

En tout cas pour l'ONG Survie et la Fédération internationale des droits de l'homme, constituées parties civiles dans cette affaire, en refusant d'entendre les premiers responsables à l'époque de la Grande Muette française, la justice compromet gravement l'instruction qui pourrait, en toute logique, déboucher sur un non-lieu. Et cela malgré le placement sous le statut de témoin assisté, qui n'est pas une mise en examen, de Jean-Claude Lafourcade, alors chef du dispositif Turquoise.

Nous sommes en fin juin 94. Le génocide des Tutsis et les massacres de Hutus, commencés deux mois plus tôt après l'assassinat du président Juvénal Habyarimana et de son homologue burundais Cyprien Ntaryamira tournent à plein régime. Les soldats de l'opération turquoise, qui savaient pourtant que des civils tutsis étaient menacés dans cette localité, n'auraient finalement décidé de leur porter secours que trois jours après en avoir eu connaissance. Trois jours de trop, puisque des centaines de malheureux seront abattus.

Voilà qui ne va pas arranger les relations entre la France et le Rwanda. L'ex-amiral Jacques Lansade, chef d'état-major général de l'armée française au moment des faits, et l'ancien général Raymond Germanos, son adjoint, ne seront pas en effet entendus par la justice française sur la responsabilité de l'armée tricolore lors du génocide de 1994. La raison ? La cour d'appel de Paris n'a pas jugé utile de retoquer la décision prise en août par le juge d'instruction.

Copyright © 2017 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.