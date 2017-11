Madagascar: L'épidémie de peste se dissipe au pays

Les autorités malgaches n'ont communiqué aucun bilan sur l'épidémie de peste depuis le 13 novembre. La situation semble se calmer sur tout le territoire, selon une source auprès du ministère de la Santé publique.

Le dernier bilan de l'épidémie, envoyé lundi par le bureau national de la gestion des risques et des catastrophes fait état de 28 personnes en cours de traitement, trois nouveaux malades admis à l'hôpital et zéro décès. Dans certains hôpitaux, on commence à déplier les tentes montées qui ont servi à accueillir, il y a encore une dizaine de jours, plusieurs malades.

La lutte se poursuit

Le ministère et ses partenaires n'ont toutefois pas, baissé leurs gardes. La lutte contre l'épidémie se poursuit, en dépit de cette baisse considérable des cas notifiés. La saison pesteuse ne s'achèvera qu'en avril.

«Les activités se consacrent, actuellement, à la sensibilisation et à la recherche active des cas ainsi qu'au suivi de toute personne qui a été en contact avec des pestiférés», a expliqué le Dr Joséa Ratsirarson, secrétaire général du ministère de la Santé publique, mercredi 15 novembre. Et chaque jour, même le samedi et le dimanche, des équipes de riposte restent opérationnelles, pour intervenir en cas d'alerte.

Aide autrichienne

L'Association SMILE4 Madagaskar, une association autrichienne, va appuyer techniquement et financièrement la mobilisation de 120 volontaires pour effectuer des séances d'information, de sensibilisation et de communication pour la riposte de l'épidémie de peste.