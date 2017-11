Afrique: CHAN 2018 au Maroc - Les adversaires de la côte d'ivoire connus aujourd'hui

Le cinquième sommet entre l'Union africaine (Ua) et l'Europe est prévu les 29 et 30 novembre 2017 à… Plus »

Le match d'ouverture et la finale se joueront au complexe Mohamed V de Casablanca, récemment rénové. Pour rappel, Kamara Ibrahim, le sélectionneur des Eléphants Locaux a entamé une première phase de préparation de la compétition. Une première phase qui a duré trois jours ( du 9 au 11 novembre 2017) et qui a rassemblé une quarantaine de joueurs du championnat de Ligue 1.

Ainsi, la Côte d'Ivoire figure parmi les pays inscrits dans le pot 1. En plus de la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Lybie et l'Angola sont bien présents dans ce pot 1. Le chapeau 2 prend en compte le Cameroun, Guinée, Nigeria, Zambie. Quand le Pot 3 porte les noms du Congo , de l' Ouganda, du Rwanda et du Soudan. Le Burkina Faso, la Guinée Equatoriale, la Mauritanie et la Namibie se positionnent dans le dernier chapeau. C'est dit que les Eléphants pourraient être dans le même groupe du Le Cameroun, la Guinée, le Rwanda, l'Ouganda ou encore le Burkina Faso ou la Mauritanie. La compétition va se dérouler du 13 janvier au 4 février 2018 dans les villes suivantes : Casablanca (groupe A), Marrakech (groupe B), Tanger (groupe C), Agadir (groupe D).

Une compétition qui se déroulera du 13 janvier au 4 février 2018. Le sélectionneur Kamara Ibrahim et son équipe connaitront leur adversaires pour la phase de poule du CHAN le vendredi 17 novembre 2017. Et ce, au terme du tirage au sort qui se tiendra à Rabat. Pour ce tirage au sort, la commission d'organisation a validé la procédure. Selon la CAF, Les quatre chapeaux comprenant les 16 équipes qualifiées ont été décidés sur la base d'un classement établi en prenant compte des performances lors des dernières éditions du tournoi final de cette compétition réservée exclusivement aux sélections nationales composées de joueurs évoluant dans les championnats nationaux de leurs pays respectifs.

