Libye: La relance du processus politique redonne espoir à un pays « atomisé » par des « agendas concurrents » (ONU)

En Libye, a expliqué le chef de la MANUL, l'« économie informelle » et le « marché noir » prospèrent, des milliards de dollars étant perdus chaque année dans des « transferts d'argent illicites » et le « trafic de carburant subventionné » vers les pays étrangers. Le Ministre libyen a d'ailleurs exigé la rétrocession de ces cargaisons.

En Libye, l'« impunité » et l'« anarchie » continuent de prévaloir. Sur l'ensemble du territoire, des « crimes de plus en plus odieux » sont commis « quotidiennement », a déploré le Représentant spécial, qui a évoqué la découverte, le 26 octobre, de 36 cadavres à al-Abyar, près de Benghazi, ou encore la mort d'une famille à la périphérie de la ville assiégée de Derna, victime d'une frappe aérienne dans ce qui s'apparente à un « crime de guerre ».

« Des crimes de plus en plus odieux commis quotidiennement »

Le Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de l'Italie, Angelino Alfano, a lui aussi souligné l'importance de placer les forces de sécurité libyennes sous le commandement du Conseil de la présidence. « La construction d'une architecture nationale unifiée sous l'autorité du pouvoir civil est une priorité absolue en Libye », a souligné le représentant de la France. Dans le cadre du Plan d'action, a assuré M. Salamé, la MANUL coopère étroitement d'ailleurs avec l'Armée pour lui permettre de sécuriser la capitale plus efficacement.

« Le cas libyen peut paraître simple. En l'absence de divisions ethniques ou confessionnelles profondes, et avec un niveau d'éducation élevé et des ressources naturelles abondantes, ce pays n'est pas confronté aux défis qui se posent ailleurs », a-t-il analysé.

