Mali: Le gouvernement valide le marché relatif aux travaux en 2x2 voies de la traversée de la ville de Sikasso

La réalisation de ces travaux permettra notamment de faciliter la circulation des véhicules poids lourds à l'intérieur de la ville de Sikasso, de réduire leur temps de passage et de contribuer à l'amélioration de la sécurité routière et au cadre de vie des populations bénéficiaires.

Les travaux portent sur l'aménagement en 2x2 voies de la section urbaine de la route nationale n°7, l'élargissement de l'Avenue LOURY, l'aménagement de carrefours giratoires et de certaines rues à l'intérieur de la ville de Sikasso, la réalisation de l'éclairage public et la mise en place des feux tricolores au niveau des carrefours importants.

Le marché relatif aux travaux de ce projet est conclu entre le Gouvernement de la République du Mali et la Compagnie Sahélienne d'Entreprise pour un montant de 19 milliards 112 millions 336 mille 330 francs CFA hors taxes et droits de douane et un délai d'exécution de dix-huit mois.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.