Plus important encore, ce financement à moyen terme renforcera notre position dans le financement de projets rentables et à impact sur le continent africain.» Kennedy Uzoka a aussi exprimé sa gratitude à son équipe.

« Je crois que la réussite de cette offre libellée en dollars illustre davantage la confiance des investisseurs internationaux dans les solides fondamentaux de notre groupe. L'obligation de 500 millions de dollars complètera notre base de financement stable et soutiendra la croissance de notre bilan et de l'ensemble des activités.

Il a indiqué que ce premier Eurobond a été évalué par Fitch (Perspective B stable) et S&P (Perspective B stable), ce qui correspond à la même note attribuée à la Banque par les deux agences et se classe au même niveau que la notation souveraine du Nigeria, compte tenu de notre taille et échelle.

Après avoir examiné plus de 1,3 milliard de dollars d'ordres provenant de près de 200 investisseurs à travers le globe (Royaume-Uni, Europe, Asie, Moyen-Orient, Etats-Unis, etc.), les arrangeurs co-chefs de file de l'émission ont réduit la demande à 1,2 milliard de dollars.

