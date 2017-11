Le vendredi 10 novembre 2017, le nommé Ouleye César dit Killer délégué DU Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) du village de Phing-Beoua dans la sous-préfecture de Zou dans le département de Bangolo s'est suicidé en se jetant dans un puits.

Une semaine après cette triste fin de ce militant du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci), le préfet de la région du Guemon, préfet du département de Duékoué, Sory Sangaré a expliqué, ce 16 novembre 2017, ce qui s'est réellement passé dans ce village cosmopolite.

Pour le gouverneur du Guemon, contrairement à ce qui a été annoncé par certaines personnes, il ne s'agit pas de propagation du conflit foncier du Cavally dans la région du Guemon. Plus précisément à Bangolo dans la sous-préfecture de Zou.

Le préfet hors grade a déclaré que dans la période du 1 au 6 novembre 2017 au plus fort de la crise qui a secoué Guiglo, deux cases de deux campements Wê ont été incendiés par des individus non identifiés. Et cela, suite aux fausses informations colportées par le défunt aux communautés Baoulé et Burkinabè du village de Phing-Beoua.

Selon le préfet Sory Sangaré, Killer a fait croire aux communautés Baoulé et Burkinabè de son village que des autochtones Wê, prépareraient une attaque contre les allogènes et allochtones en représailles au conflit communautaire de Guiglo.

« Suite à la réunion de crise diligentée par le sous-préfet de Zou, Mahama Almaly à Phing-Beoua en présence des éléments de la brigade de gendarmerie de Bangolo, des notables et des différentes communautés, le défunt mis en cause a été confondu et humilié par les différentes déclarations.

Il a également été démontré qu'aucune attaque n'était en préparation », explique le gouvernement Sory Sangaré.

Qui ajoute que, le défunt convoqué par la gendarmerie pour répondre de ses faits qui avaient déjà causé l'incendie de deux cases. Et avaient poussé les communautés au bord de l'affrontement, a opté de se donner la mort en se jetant dans un profond puits.

Aux termes de ces explications, le préfet Sory Sangaré a affirmé que ces événements de Phing-Beoua n'avaient absolument pas de lien avec le conflit résolu de Guiglo en début de ce mois.

Il a appelé ses administrés au calme et les a invité à dénoncer tous les colporteurs de fausses informations. Sory Sangaré a demandé aux communautés de toujours se référer aux autorités en cas de différends. Avant de mettre en garde les colporteurs de rumeurs.