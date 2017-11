Afrique: L'immigration clandestine au cœur d'un colloque à Abidjan

Je devais payer 150000 francs puisque je n'avais pas d'argent sur moi, ils m'ont vendu à une autre personne qui m'a acheté et à son tour, il me demande 350000 francs CFA à payer, je fais comment?

« Effectivement, c'est paradoxal quand on dit je veux aller en Europe pour améliorer mes conditions de vie alors qu'on a pu mobiliser soi-même une somme de deux à trois millions. C'est paradoxal et souvent c'est la non-confiance en l'avenir qui peut pousser des gens à se jeter dans ce genre de voyage alors que souvent ils ont tout ici pour pouvoir s'en sortir », explique Issouf Ouattara secrétaire général de l'ONG SOS Immigration clandestine.

