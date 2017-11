Congo-Kinshasa: Affaire passeports, She Okitundu - La tête de nouveau visée !

Aujourd'hui, sur la sellette une fois de plus, She Okitundu aura le fin mot de cette nouvelle mésaventure à la chambre basse du Parement.

En gros, il a été question de baisser le prix du passeport biométrique pour tout détenteur de celui semi-biométrique à 100 dollars et, en suite, la prolongation et le renvoi de la date butoir en janvier 2018.

Mais, au finish, une issue a été trouvée, du moins pour le plus grand nombre de députés. En effet, le 2 octobre, devant la Représentation nationale, She Okitundu a dévoilé une série de mesure d'allègement pour mieux faire passer la pilule amère que constituait et continue même de constituer cette décision.

C'est de Juvénal Munubo qu'était venue l'initiative. Et, avec l'appui de la Majorité Présidentielle, en surnombre toujours à l'Assemblée Nationale, She Okitundu y est venu assurer. C'était sans savoir l'impact de cette mesure. Ça aura été un véritable baptême de feu pour le VPM chapeautant les Affaires Etrangères.

Par cette démarche, Juvénal Munubo qui avait demandé la surséance de cette décision, du reste décriée par les élus de la majorité comme de l'opposition et, nonobstant les mesures d'allègements proposées par She Okitundu, invite ses collègues Députés à voter carrément pour le départ de ce membre du Gouvernement Tshibala.

