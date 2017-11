Congo-Kinshasa: Drame ferroviaire de Buyofwa - deuil national en mémoire des victimes

Mais cette fois, le pire était au rendez-vous. Défaillance technique ou défaillance humaine ? Difficile de le dire pour l'instant. Et, à la SNCC, on affirme que la compagnie avait reçu récemment trente nouvelles locomotives commandées en Chine.

Un deuil national a été décrété en mémoire des nombreuses victimes de la catastrophe ferroviaire de Buyofwa, à 25 kilomètres de Lubudi, dans la toute nouvelle province de Lualaba. Jeudi 16 novembre, les drapeaux étaient en berne pour 24 heures sur toute l'étendue du pays. Dans un message lu à la télévision officielle, le chef de l'Etat a présenté ses condoléances les plus émues aux familles des victimes. Au moins soixante et onze corps ont déjà été récupérés. Les recherches se poursuivent encore pour retrouver d'autres corps qui pourraient être coincés sous les wagons. Cependant, pas beaucoup d'espoir de retrouver des survivants.

