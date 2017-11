Cameroun: Procès du journaliste de RFI Ahmed Abba - verdict le 21 décembre

Nouvelle audience jeudi 16 novembre à la cour d'appel militaire de Yaoundé au Cameroun dans l'affaire Ahmed Abba. Le correspondant en langue haoussa de RFI avait déjà été acquitté dans le premier jugement en instance de l'accusation d'apologie d'acte de terrorisme et condamné à 10 ans de prison fermes pour non-dénonciation et blanchiment des produits d'acte de terrorisme. L'audience de jeudi était l'avant-dernière dans cette affaire qui dure depuis deux ans et demi et pour laquelle une décision est attendue le 21 décembre prochain. Compte rendu d'audience.

Ouverte peu avant midi, l'audience s'est achevée à la tombée de la nuit avec la fin des plaidoiries des avocats de la défense. Une durée interminable qui a permis au tribunal de vider le fond de l'affaire, d'entendre toutes les parties, y compris Ahmed Abba qui a été soumis au feu nourri de l'interrogatoire et du contre-interrogatoire.

Pendant cet exercice le correspondant de RFI est revenu sur les circonstances rocambolesques de son interpellation à Maroua le 30 juillet 2015, suivi des péripéties de sa détention dans divers services de police entre Maroua et Yaoundé. Il a notamment ému l'assistance par le récit des détails des tortures physiques et morales, et des pressions psychologiques dont il a dit avoir été l'objet dans le secret absolu pendant 90 jours.

Au moment des réquisitions le commissaire du gouvernement, appuyant son propos essentiellement de l'exploitation du procès-verbal d'enquêtes préliminaires, a demandé au tribunal de confirmer le premier jugement en instance, à savoir la condamnation à 10 ans de prison.

La plaidoirie vive de la défense a quant à elle tenu en haleine le tribunal pendant des heures. Les avocats déconstruisant point par point les arguments du ministère public. Pour eux, aucun élément produit lors des débats ne permet de constituer les infractions de non-dénonciation et de blanchiment de produit d'acte de terrorisme, accusations pour lesquelles Ahmed Abba est poursuivi. Délibéré à suivre, le 21 décembre prochain.

Nous avons plaidé l'acquittement (...) Il n'y a rien, il n'y a aucune preuve, rien du tout...