Togo: "Négocier pour que ce qu'on fait soit civilisé, et mettre toute l'énergie pour que ça s'applique"

C'est l'une des positions tranchées données ce jour par le Coordonnateur Grand Lomé des FDR, Dr James Amaglo, invité ce jour chez nos cconfrères de Victoire Fm. Sur le point concernant le départ immédiat de Faure Gnassingbé comme intimé et crié à cor et à cri par certains manifestants, repris par certains leaders politiques et les voix qui portent sur le dialogue, et qui amènent à penser à une divergence de vue entre d'un manifestant à un leader ou encore d'un leader à l'autre, en tout cas, ce responsable des FDR pour sa part constate que "certains, (même au sein des leaders de la Coalition des 14 partis de l'oposition, ndlr), doutent sur les dialogues mais on est obligé de dialoguer".

Aussi, poursuit-il, "le peuple a la possibilité de chasser illico presto un dirigeant, le peuple peut le faire, mais le dirigeant, le leader, ce n'est pas sont objectif. L'objectif, c'est de faire les trucs de manière ccivilisée. Ça c'est la position du leader, quelque chose de structurée, de rationnelle. Parce que ceux qui sont au pouvoir et on veut évincer aujourd'hui, ce sont des Togolais et il faut les associer dans la nouvelle façon de voir le Togo. Il faut aussi qu'ils s'en impliquent, s'en imprègnent pour que le Togo devienne un pays où il fait bon vivre pour nous tous. Et maintenant pour que le peuple de dise de partir, c'est parce que tu l'auras suffisamment provoqué et déclenché sa colère. Nous prions qu'on en arrive pas là. Mais nous les leaders de la coalition, pour nous, c'est de négocier pour que ce qu'on fait soit civilisé. Et qu'on dise qu'on a décidé ceci, ceci et ceci et de mettre toutes les conditions, toute la vigilance, toute l'énergie pour que ça s'applique".

Il reconnait sans complexe que, pour "les dialogues passés, c'est dans l'application qu'on se fait dribbler, parce que nous même en notre sein, il y a la concurrence morbide, nos ambitions dans le temps. Sinon les dialogues passés n'étaient pas de mauvais dialogues, mais c'est des dialogues à l'application, nous avons trop pensé à soi".

Et portant un regard sur le bloc actuel que compose l'opposition, James Amaglo a assuré que "cette fois, le pouvoir a encore cru en cela (en la division au sein de l'opposition, ndlr), mais plus ils veulent diviser, plus nos rangs se soudent et on s'élargit. Ils auront en face un bloc soudé".