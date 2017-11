Togo: James Amaglo des FDR - 'Kara va tomber'

Mango, Sokodé, Bafilo, interdites de manifestations publiques jusqu'à nouvel ordre, l'opposition togolaise a-t-elle pour de bon perdu le Nord ? En tout cas, la réponse de James Amaglo des FDR (Forces Démocratiques pour la République), répond par le négatif. Réagissant ce jour dans un entretien chez nos confrères de Victoire Fm, il n'exclut pas la mise de cap sur la ville de Kara qui, quelques semaines plus tôt a été interdite d'accès à une délégation de l'opposition conduite par son Chef de file, Jean-Pierre Fabre, qui avait souhaité rendre visite à des militants déposés à la prison civile de Kara.

Ainsi donc pour Docteur James Amaglo, Kara ne peut être considérée comme une cité imprenable, ou qui ne se sent pas concerner par les manifestations de l'opposition et les revendications faites, dans la mesure où, "la souffrance, c'est la même chose. On a fait les statistiques de la pauvreté. Après les Savanes, Kara vient en 2ème position dans la pauvreté".

Poursuivant son analyse de situation, le Coordonnateur des FDR Grand Lomé y voit que "depuis 90 qu'on a commencé les manifestations politiques au Togo, Kara a été toujours une chasse gardée, or ce n'est pas notre présence physique qui va faire que les gens de Kara vont adhérer à la notion de démocratie".

Il a dès lors assuré que "Kara est plus concerné que les autres milieux. On fait semblant de rendre les gens de Kara complices de quelque chose. Mais Kara veut se libérer aussi et, Kara va tomber aussi".

A entendre donc M. Amaglo, le préfet-colonel Didier Bakali, doit se préparer à inscrire dans son agenda, des prochaines jours, semaines et mois, des manifestations de l'opposition, dans ce que d'aucuns se plaisent la "République très, très démocratique de Kara".

