Cameroun: Le Chef de l'UNOCA rappelle l'attachement des Nations Unies à l'intégrité territoriale et à l'unité du Cameroun

François Louncény Fall saisit cette occasion pour rappeler l'attachement des Nations Unies à l'intégrité territoriale et à l'unité du Cameroun. Par ailleurs, il invite les différentes parties à résoudre leurs différends par des moyens pacifiques. Dans cette perspective, il réitère son appel au calme et à la retenue tout en encourageant la tenue d'un dialogue inclusif.

« Nous condamnons fermement ces actes de violence. Leurs auteurs doivent être clairement identifiés et poursuivis conformément à la loi », souligne avec force François Louncény Fall, Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale et Chef de l'UNOCA, présentant ses condoléances aux familles éprouvées.

Le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA) continue de suivre avec une grande attention la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. L'UNOCA est particulièrement préoccupé par la recrudescence de la violence, y compris celle visant les populations civiles et les agents de l'Etat, notamment les forces de défense et de sécurité dont des membres ont perdu la vie lors d'attaques dans différentes localités de ces deux régions.

