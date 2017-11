Sénégal: La sénégalaise Khady Boye Hanne promue directrice générale de Banque Atlantique Bénin

Ces deux amazones de la holding BMCE sont mandatées pour faire bouger les lignes et apporter de la plus-value en termes d'embellie financière au niveau de ses filiales. Elles ont toutes les deux du caractère et du bagout pour réussir leurs missions.

Khady BOYE HANNE occupait jusque-là le poste de Directrice générale adjointe de Banque Atlantique Sénégal. Cette grande professionnelle du métier et réputée rigoureuse et méthodique débarque avec ses bagages sur la place financière de Cotonou.

