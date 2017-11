Sénégal: La question de la détention au cœur de la nouvelle politique pénale

La conférence 2017 des parquets a réuni les procureurs généraux et les procureurs des tribunaux de grande instance, venus de toutes les régions du Sénégal, sur le thème "L'action publique et la détention préventive".

Ainsi est-il attendu de cette conférence réunissant les procureurs qu'elle fasse "émerger des idées nouvelles afin d'obtenir une stratégie solide et performante de mise en œuvre d'une nouvelle politique pénale davantage respectueuse des règles et principes du droit à un procès équitable".

"La contrainte ne se situe pas au plan normatif mais plutôt dans une nécessité de revoir la pratique judicaire et plus précisément la pratique des parquets", a-t-il estimé.

Dans le but de "traduire la vision du chef de l'Etat dans ce domaine, il convient, dans le respect strict de la loi et de l'autorité de l'Etat, de faire autant que possible afin que dans la réalité la liberté soit le principe et la détention l'exception", a recommandé Ismaïla Madior Fall.

"La gestion de la détention envisagée au sens large est certainement l'enjeu majeur de notre système judicaire pénal et il s'agit d'établir un bilan pratique et envisager les perspectives de sa modernisation", a-t-il déclaré à l'ouverture de la conférence annuelle des parquets réunissant les procureurs, jeudi à Dakar

