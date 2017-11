Mali: Descente implacable aux enfers de Michael Reza Pacha, les masques tombent

Le désormais ex-CEO de Pearl Gold AG avait alors mis une vraie stratégie de prédation, en multipliant les procédures judiciaires et les tapages médiatiques, pour faire chuter le prix de l'action de Pearl Gold AG et essayer de récupérer la mine du promoteur malien à l'emporte-pièce.

Comment peut-on comprendre l'acharnement de cet homme à vouloir s'imposer à la direction d'une société pendant trois ans, tout en refusant de rendre compte de sa gestion et de prendre quitus auprès de l'actionnariat, se contentant de convoquer et d'annuler les Assemblées Générales à un jour de leur tenue?.

Copyright © 2017 Confidentiel Afrique. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.