Sénégal: 240 millions CFA injectés en deux ans dans la région de Kaffrine

Selon le docteur Doucouré, "ce qui a été décidé dans le programme +G to G+, était de planifier les activités qui vont concourir à l'amélioration de la santé maternelle néonatale et infantile dans la région de Kaffrine".

Il a expliqué que, fort de ce constat, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'USAID, a décidé de mettre en œuvre le "programme G to G" au niveau de la région de Kaffrine en mettant le focus sur la santé maternelle, néonatale et infantile.

Cela, parce que Kaffrine est une nouvelle région où les indicateurs en santé de la reproduction sont faibles. Et cela est dû à un déficit en infrastructures sanitaires et en ressources humaines", a fait remarquer Amadou Doucouré.

Entre 2015 et 2016, a-t-il salué, le taux d'accouchement par personne qualifiée est passé de 57 à 70% et le taux de prévalence contraceptive est passé à 10 % en 2015 à 17% en 2017.

Tulinabo Mushingi était venu pour constater le fonctionnement du programme "G to G", désignant un financement qui part du gouvernement américain et va directement à un gouvernement tiers.

"En deux ans, pas moins de 240 millions de francs ont été injectés dans la région de Kaffrine en termes de recrutement de personnel, de relèvement du plateau technique, d'activité de soutien et de relèvement du parc logistique par l'achat de véhicules et de motos", a-t-il dit à la fin d'une visite de terrain de l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique.

