Cote d'Ivoire: Sakassou - Fin de parcours pour le faux capitaine Doumbia

La lecture desdits documents montrent que Kouassi Kouassi Joseph est un vrai faussaire: il a signé un contrat au nom d'un magistrat nommé N. Bamba, il a fait établir des actes de naissance à des étrangers à qui il a prêté un extrait d'acte de naissance de sa défunte mère, et ce avec la complicité d'un certain Bruno à la mairie d'Adjamé.

L'Adjudant Tia Zalé André, le Commandant de brigade, le met alors aux arrêts. Une perquisition effectuée à son domicile sis à Bingerville par le CB et ses hommes conduisent à la saisie de tenues militaires et de nombreux documents administratifs appartenant à plusieurs personnes.

