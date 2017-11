Cote d'Ivoire: Prévention du VIH à base communautaire - L'Ambassade des Etats-Unis salue la collaboration de la Côte d'Ivoire

Mme Brucker a enfin félicité l'ANADER pour cette action de pérennisation et d'appropriation du programme de lutte contre le VIH/SIDA et a encouragé l'agence à poursuivre ses efforts dans le sens de la préservation des populations cibles contre de nouvelles infections.

« Notre collaboration avec le ministère de l'agriculture à travers son agence ANADER est l'une des plus porteuses en Côte d'Ivoire, conformément aux objectifs d'appropriation et de pérennisation de CDC, » a déclaré Mme Brucker lors du Forum Régional Africa IBC-Santé qui se déroule du 15 au 18 novembre 2017 à Grand-Bassam.

A travers le Plan d'Urgence Présidentiel de Lutte contre le SIDA (PEPFAR), le CDC a investi pendant 10 ans 18,5 million de dollars dans les activités de lutte contre le VIH conduites par ANADER, allant du renforcement des capacités des acteurs aux soins et prévention en faveur des personnes infectées du VIH retranchées dans les zones rurales les plus reculées.

Le Chargé d'Affaires de l'Ambassade des Etats-Unis Mme Katherine Brucker a salué le partenariat entre l'agence américaine des Centres de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC) et l'Agence National d'Appui au Développement Rural (ANADER).

